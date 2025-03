Un angolo d’America ha aperto in Viale delle Nazioni 2 a Marina di Ravenna: Big Horn, gestito da Donatella Granara e la sua famiglia (la sorella Serena ed il cugino Dannys) ed è il nuovo ristorante in stile country, promette un’esperienza autentica per gli amanti della carne e non solo.

L’atmosfera accogliente e rustica accoglie gli ospiti con un arredo completamente in linea con la filosofia del locale: legno, dettagli dell’immaginario western e una griglia gigante al centro della sala, pronta a cuocere tagli di carne scelti direttamente dai clienti.

La zona bar, con il bancone illuminato da luci soffuse, offre un ambiente ideale per gustare una birra in compagnia.

Il menù punta tutto sulla qualità della carne, offrendo la possibilità di scegliere il proprio taglio e la cottura preferita.

Non mancano alternative gustose come hamburger, specialità tex-mex e piatti pensati per la condivisione; chi segue una dieta vegetariana troverà valide alternative, con sostituti vegetali completamente privi di ingredienti di origine animale.

Big Horn, aperto da pochi mesi, si sta attrezzando per accogliere numerosi eventi: da motoraduni ad esposizioni di macchine americane, da eventi musicali country e rock a serate a tema con menù fisso. Per la stagione estiva, il ristorante promette ulteriori sorprese.

Big Horn è aperto la sera e la domenica anche a pranzo (gli orari posso variare in base alla stagione) ed è consigliata la prenotazione: il menù è consultabile online e tutti gli eventi sono promossi via social.

A Donatella vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro!