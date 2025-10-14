In occasione della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, in programma dal 18 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026, sono state allestite due iniziative espositive che ne anticipano lo spirito, a cura del Servizio Turismo, in collaborazione con il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna.
L’Open–air Gallery, in via Zirardini, ospita la mostra Luogo Condiviso. IX Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, un percorso che trasforma la via in una galleria d’arte a cielo aperto, dove opere e installazioni dialogano con l’ambiente cittadino, offrendo un omaggio visivo e simbolico alla Biennale.
Parallelamente, lo spazio espositivo del Mosaic Temporary Shop (MTS), all’interno dello IAT di piazza San Francesco, accoglie Omaggio alla Notte d’Oro del Collettivo Racconti Ravennati, un progetto che unisce creatività, artigianato e promozione culturale, ponendosi come punto di incontro tra artisti e pubblico.
Gli orari di visita sono quelli di apertura dello IAT: dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 19; domenica e festivi dalle 9,30 alle 17,30.
Il Mosaic Temporary Shop è finanziato nell’ambito del progetto “Ravenna città del Mosaico – Siti UNESCO”, promosso dal Ministero del Turismo.