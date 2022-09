Biennale del Mosaico: a Faenza inaugura la mostra Altrove

Inaugura a Faenza il 9 settembre la prima mostra della biennale del mosaico di Ravenna. Già visitabile in occasione di Argillà, infatti, “Altrove”, il titolo dell’esposizione curata dal Museo Diocesano di Faenza nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo, rappresenta una sorta di collaborazione fra i due poli del territorio provinciale in vista della VII edizione della biennale in programma dall’8 ottobre al 27 novembre. Durante la biennale, che recupera l’edizione sospesa nel 2021, monumenti, musei, chiostri e spazi simbolici diventeranno gallerie d’eccezione in cui arte antica e contemporanea saranno in costante dialogo tra loro. È il percorso che abitualmente viene portato avanti nello spazio espositivo di Santa Maria dell’Angelo, dove, per l’occasione, il Museo Diocesano ha allestito una collettiva (opere di CaCO3, Victor Fotso Nyie, Sara Guberti, Antonio Violetta, Sergio Zanni) visitabile fino all’8 gennaio, affiancandola ad altre de mostre: “Quid quaeris ?” (Rosanna La Spesa) e “La cena di Emmaus” (Carlos Lalvay Estrada, Arvin Golrokh, Alessandro Sanna, Norberto Spina), aperte fino al 25 settembre.