Sabato 20 dicembre, alle 21, nella sala del Circolo Arci, in via Taverna 140, a San Pietro in Trento, andrà in scena lo spettacolo teatrale Biciclette partigiane: narrazioni della Resistenza in forma di spettacolo.

Una simbolica pedalata sulle strade della Romagna a incontrare nomi, fatti, persone. E con le biciclette ascoltare le storie che le strade ancora raccontano, con i loro cippi e le loro lapidi. Storie di uomini e donne, o più spesso di ragazzi e ragazze, partigiani e staffette, che hanno dedicato la propria vita, anche perdendola, alla Resistenza.

Lo spettacolo vuole essere anche un tributo al partigiano Sauro Babini nel centenario della sua nascita; entrato nella Resistenza subito dopo l’Armistizio, col singolare nome di battaglia di Cetriolo, nonostante la giovanissima età, per l’audacia e l’intelligenza dimostrate nella lotta contro tedeschi e fascisti, era diventato comandante dei GAP operanti nella zona delle Ville Disunite. In sua memoria la sezione A.N.P.I. delle Ville Disunite da oggi diventa la sezione A.N.P.I. Sauro Babini.

La rappresentazione è una produzione di Lady Godiva Teatro, scritta e diretta da Eugenio Sideri, interpretata da Enrico Caravita, Letizia Fantini, Celeste e Matilde Pirazzini, con la partecipazione straordinaria della Brigata di voci resistenti di Alfonsine. Al termine buffet offerto dal Circolo ARCI e AN.P.I.

L’evento è organizzato da Lady Godiva Teatro in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune, il Consiglio territoriale di Roncalceci e A.N.P.I. sezione Sauro Babini.

L’ingresso è libero.