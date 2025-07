Nel corso del pomeriggio, una mamma si è rivolta ad uno dei Gruppi di Controllo del vicinato che collaborano con la Polizia Locale, per segnalare il furto della bicicletta del figlio. La bici è stata rubata venerdì sera, intorno alle 22.45, in piazza Kennedy, davanti agli occhi del proprietario, un ragazzo di 15 anni, e di molte altre persone. A rubarla, nonostante i tanti potenziali testimoni, che però non sono intervenuti per fermare i ladri, sono stati due giovani che poi si sono dati alla fuga, nonostante le grida del ragazzo. Inutile la chiamata ai Carabinieri. Una volante è sopraggiunta in piazza Kennedy, ha perlustrato i dintorni, ma dei ladri non c’era più traccia.

Nel gruppo di vicinato, la donna è stata invitata a rivolgersi alla Polizia Locale. Per puro caso, poco prima di ricevere la denuncia della donna, una pattuglia del Corpo di via Mameli aveva notato, nella zona della stazione ferroviaria, una bici simile a quella rubata, di un colore abbastanza particolare, nella disponibilità di un gruppo di 5 giovani, di aspetto ed età compatibile con gli individui descritti dal ragazzo.

Mentre la denuncia veniva verbalizzata, un equipaggio della Polizia Locale si è messo alla ricerca della bicicletta, rintracciandola, poco dopo, in via Maroncelli, nelle mani di un 16enne, prontamente fermato. La bici è quindi stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.

La polizia locale raccomanda “di denunciare sempre alle forze dell’ordine i reati e ricorda che le eventuali segnalazioni ai gruppi di controllo del vicinato possono essere utili, ma sovente non bastano per attivare gli interventi desiderati e legittimamente attesi”.