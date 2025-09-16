A partire da questo giovedì 18 settembre 2025 e fino a fine anno, si terranno gli incontri di Letture in tante lingue in collaborazione con i volontari dell’Associazione PiGreco – SEMI di Intercultura APS, presso tutte le sedi delle biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina. PiGreco-SEMI è un’associazione di promozione sociale fondata a Faenza nel 2016 da un gruppo di insegnanti, educatrici e operatrici giovanili internazionali che promuove l’educazione non formale, interculturale e l’esplorazione dei valori europei, creando un ambiente che stimoli autonomia, empatia e crescita personale. Le letture sono rivolte a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni. L’orario unico per tutti gli eventi è 17.00-18.00.

Ecco il calendario:

Biblioteca Manfrediana di Faenza: giovedì 18 settembre

Biblioteca Carlo Pasini di Brisighella: martedì 30 settembre

Biblioteca Giuseppe Pittano di Casola Valsenio: giovedì 9 ottobre

Biblioteca Gaspare Mirandola di Riolo Terme: giovedì 30 ottobre

Biblioteca Luigi Dal Pane di Castel Bolognese: martedì 4 novembre

Biblioteca Mario Mariani di Solarolo: giovedì 13 novembre

Eventi a ingresso libero, non occorre la prenotazione. Per info: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it

Sabato: libri, coccole e filastrocche

Nuovi appuntamenti con le consuete letture 1-6 anni in Biblioteca Manfrediana. Quando? Sabato 11 ottobre, Sabato 8 novembre e Sabato 6 dicembre 2025. Orario valido per tutti gli appuntamenti: ore 10.00 letture 12-36 mesi, ore 11.00 letture 3-6 anni. Le letture si terranno nello spazio giovani Culture Club, sono rivolte a bambine e bambini dai 12 mesi ai 6 anni e verranno tenute dai volontari Nati per Leggere. Non occorre la prenotazione, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it

Nati per Leggere: la promozione della lettura fin dalla tenera età

Martedì 14 ottobre 2025, alle ore 17.00 si terrà l’incontro Nati per Leggere 0 -12 mesi: la promozione della lettura fin dalla tenera età. L’evento avverrà in biblioteca, saranno presenti bibliotecaria, pedagogista e pediatra. Che temi si affronteranno? Conosceremo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita.

Incontro a numero chiuso, prenotarsi è necessario chiamare il numero 0546 691715 o scrivere mail a manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it

In collaborazione con Nati per Leggere e con il Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina.