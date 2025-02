Venerdì 21 febbraio alle 17 nella Sala Muratori della Biblioteca Classense si terrà un incontro sull’adozione alternativa ai libri di testo rivolto a insegnanti della scuola primaria e secondaria. Per partecipare è consigliata l’iscrizione compilando il modulo disponibile alla pagina web https://www.classense.ra.it/eventi/news/libri-lettura-scuola/. A tutti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

L’adozione alternativa ai libri di testo nelle scuole consente di sostituire i libri di testo con albi illustrati, romanzi, libri di divulgazione scientifica, favorendo percorsi e stili di apprendimento alternativi. Questa opportunità offre ad alunne e alunni, studentesse e studenti la possibilità di accedere a materiali e documenti vari, che possono indirizzare il percorso formativo, incidendo così favorevolmente sull’avvicinamento alla lettura, sostenendo le esigenze e i bisogni individuali ed educando all’uso dei servizi territoriali di pubblica lettura.

Per queste ragioni il Comune di Ravenna promuove attraverso questi incontri la possibilità di una più ampia e diffusa conoscenza e consapevolezza delle opportunità offerte dall’adozione alternativa ai libri di testo, coltivando l’alleanza educativa che storicamente accomuna amministrazione, realtà bibliotecarie e scuole del territorio.

L’incontro ha il supporto del gruppo di lavoro Scuola di IBBY Italia che promuove e diffonde i libri, la lettura e la biblioteca scolastica nel luogo in cui tutti, bambine e bambini, ragazze e ragazzi trascorrono gran parte delle loro giornate: la scuola. Il gruppo sostiene tutte le azioni che favoriscono la biblioteca di classe e scolastica, compresa l’adozione di strumenti alternativi al libro di testo.

Il programma

Saluti dell’assessora a Bilancio, politiche per le famiglie, l’infanzia e la natalità, Livia Molducci

Virtuose e colorate sinergie tra biblioteca e scuola – Nicoletta Bacco, responsabile Pubblica lettura della Biblioteca Classense

Che scuola mi racconti? Adozione alternativa come scelta democratica – Maria Cereti, Istituto comprensivo statale Manara Valgimigli Ravenna

Per fare tutto ci vuole un seme. Un percorso bibliografico tra biologia, tecnologia, geografia e letteratura – Francesca Ferruzzi, bibliotecaria della Biblioteca Classense

Tanti “buoni” per i libri – Rosalina De Toma, Ufficio di staff amministrativo e collegamento istituzioni scolastiche del Servizio diritto allo studio del Comune di Ravenna

Dai buoni libri alla buona scuola – Sara Panzavolta, libreria Momo di Ravenna

L’adozione alternativa di libri di testo favorisce l’educazione alla lettura, che è sostenuta dall’Amministrazione comunale, anche attraverso la rete delle biblioteche pubbliche e il Piano di arricchimento formativo del territorio. A Ravenna è stato di recente riconfermato il titolo di “Città che legge”, ottenuto proprio per il valore conferito alla lettura attraverso l’adesione al Patto per la lettura con i diversi soggetti che ne sono promotori e ad altre iniziative come il programma nazionale Nati per Leggere.

Per informazioni inviare una e-mail a junior@classense.ra.it