Sabato 31 gennaio 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, la sala conferenze del Museo Civico di Scienze Naturali “Domenico Malmerendi” ospita un dialogo intorno al libro Better Than Sex: il desiderio come linguaggio visivo e culturale di Mario G. Messina, pubblicato da Al.Ce. Editore.

L’evento è promosso da ISIA Faenza e condotto da Annalisa Cattani, docente di Gestione dell’attività professionale nell’ambito dei bienni specialistici in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e Design della Comunicazione.

Il volume affronta in modo critico e trasversale il tema del desiderio come forza culturale, estetica e progettuale, interrogando il ruolo della comunicazione contemporanea nella costruzione dell’immaginario collettivo.