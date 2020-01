«Le parole pronunciate dal ministro Gualtieri a Ravenna sono molto incoraggianti, perché confermano che il Governo ascolta le esigenze dei territori, come il nostro, che ospitano eccellenze in settori strategici quali quello energetico e chimico. E la novità più importante riguarda la volontà di aprire un tavolo sulle politiche industriali ed energetiche per dare al Paese una politica di sistema».

Così il candidato Pd al consiglio regionale, Gianni Bessi, ha commentato le dichiarazioni del ministro dell’economia Roberto Gualtieri dopo l’incontro con le realtà produttive locali. «Il confronto con il Governo continuerà e le premesse per ottenere risultati positivi e il rilancio dei settori energetico e chimico ravennati ci sono: è la conferma che i risultati si ottengono con un impegno costante sui temi dello sviluppo industriale e dell’occupazione, con un lavoro di squadra come quello fatto dalla giunta regionale nei cinque anni appena trascorsi, coinvolgendo istituzioni, associazioni di imprese e dei lavoratori».