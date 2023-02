«La viticoltura è uno dei settori strategici dell’agricoltura emiliano-romagnola. La Regione la sostiene con un bando da 15,2 milioni di euro per il rinnovo dei vigneti. È una scelta che riguarda molte imprese e un export di tutto rispetto». Il consigliere del Partito democratico Gianni Bessi così sottolinea l’ultima politica della Regione Emilia-Romagna in campo agricolo.

C’è tempo fino al 31 marzo per presentare domanda per gli incentivi (online, sulla piattaforma di Agrea, qui il link): sono previsti contributi fino a 8.500 euro l’ettaro per il rinnovo degli impianti viticoli, a cui si aggiungono un contributo di 900 euro per estirpare i vecchi vitigni e uno di 3mila euro per il mancato reddito durante l’esecuzione dei lavori. «Come ha giustamente sottolineato l’assessore Alessio Mammi, la qualità dei nostri vini è migliorata e va colta l’occasione di accompagnare le imprese nella crescita produttiva e commerciale, puntando sempre più sui vini di qualità, come richiede oggi il mercato»