“Venerdì 8 aprile alle ore 20.00 partirà da Piazza San Francesco l’iniziativa pubblica che Fratelli d’Italia ha organizzato a Faenza.

Come capogruppo in Consiglio Comunale ho deciso di mostrare al nostro parlamentare On. Galeazzo Bignami e al nostro capogruppo in Regione Emilia Romagna Avv. Marco Lisei, una delle parti della città che – pur essendo parte integrante del Centro Storico – sta vivendo da anni un profondo e sistematico degrado.

Fin dall’avvio della campagna elettorale abbiamo posto la sicurezza al centro della nostra azione politica, dall’insediamento in Consiglio ho presentato interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, proposte sul tema sicurezza e sulle possibili soluzioni, tutte sono state sistematicamente respinte, ignorate, minimizzate.

L’Assessore all’Insicurezza ha costantemente negato il problema, ci ha tacciato di sensazionalismo, ha risposto in maniera imprecisa alle nostre continue sollecitazioni, e solo in occasione di nostre iniziative mediatiche è intervenuto con mirati e sporadici palliativi di

pseudo-contrasto (l’incremento della vigilanza in queste ultime serate dopo mesi di assenza vi dice nulla?).

Anche per questo abbiamo deciso di raccontare ancora una volta alla città cosa non si sta facendo, come si sta minimizzando e quanto denaro viene utilizzato in maniera non adeguata.

In occasione dell’incontro non parleremo solo di questo, alle 20.30 raggiungeremo la Sala del Consiglio Comunale e qui racconteremo a chi vorrà ascoltarci i circa 18 mesi di Opposizione in Consiglio Comunale, evidenzieremo alcuni dei temi che a nostro avviso hanno caratterizzato in negativo l’Amministrazione Isola, racconteremo della singolare

gestione delle partecipate, della mancanza di visione strategica, della politica dei contenitori senza contenuti, dell’incremento delle imposte comunali, delle consulenze, dell’incapacità di gestire e risolvere problemi atavici, in sintesi cercheremo di portare il nostro punto di vista su quella che può senza dubbio definirsi non come “l’Amministrazione del nuovo inizio” ma come “l’Amministrazione dell’eterno ritorno”.

La presenza dell’On. Bignami e del Capogruppo Lisei, nonché del Vice Sindaco di Brisighella Marta Farolfi e del sottoscritto, vuole da un lato rappresentare come si può fare opposizione in maniera costruttiva e senza sconti, come si può ben governare, come si può rappresentare un’idea diversa di gestione della cosa pubblica a tutti i livelli Istituzionali.

Chiederemo una mano a Bignami e Lisei per il nostro territorio, chiederemo vicinanza e proposte, non è pensabile di continuare in questa gestione autoreferenziale e ideologica del Comune di Faenza, spesso in barba a regole di ordinata amministrazione, lontana dai veri bisogni dei cittadini, costantemente orientata ad una politica degli annunci, quasi ci trovassimo costantemente immersi in un grande fratello in salsa radical-romagnola.”

Stefano Bertozzi, Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale Faenza