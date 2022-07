“Continua l’impegno di Fratelli d’Italia sul versante sicurezza, rappresentato da una costante attività di attenzione e denuncia politica ma anche da un frequente impegno di proposta e soluzione.

Il nostro Comune ha un’importante risorsa a propria disposizione per aiutare le Forze dell’Ordine nel controllo del territorio, ed in particolar modo la nostra Polizia Locale, e questa è certamente rappresentata dal “Nucleo Cinofilo Emilia Romagna ODV”.

Prova ne siano i numerosi successi che anche in comuni a noi vicini sono stati raggiunti grazie all’intervento di questo nucleo e dei suoi cani, ricordo pochi giorni fa il coinvolgimento nelle indagini sull’agricoltore decapitato nella zona di Civitella, o ancora gli interventi in funzione antidroga e antidegrado a Ravenna e a Forlì.

All’Amministrazione Comunale Faentina va riconosciuto il merito di aver sottoscritto oltre un anno fa e a livello di Unione una convenzione con l’Associazione, una sorta di accordo quadro in realtà, dove vengono sommariamente individuate le aree di intervento, i programmi operativi e le finalità. Tuttavia quello che a nostro avviso è mancato e manca è il passaggio successivo, lo step due: serve dare maggior contenuto all’accordo e serve soprattutto un impegno sistematico e programmato di intervento.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, in assoluto ed indispensabile accordo e sinergia con le Forze dell’Ordine, la disponibilità del Nucleo Cinofilo va indirizzata ad un’effettiva e costante attività di aiuto alla vigilanza sul territorio, i cani del nucleo devono essere organicamente utilizzati in chiave antidegrado, antidroga, prevenzione e contrasto dei fattori di insicurezza urbana, salvaguardia del decoro ambientale.

I volontari del nucleo posso aiutare a meglio organizzare risorse umane comunque scarse rispetto all’impegno richiesto, possono coinvolgere in maniera più attiva la cittadinanza, possono aumentare il livello di sicurezza effettiva e partecipata.

La presenza programmata in aree come Piazza San Francesco, Parco Mita, Vicolo Pasolini, asse Corso Baccarini-Cavallerizza, Piazza Dante (solo per ricordarne alcune) e ancora in tutti i parchi cittadini più o meno periferici può diventare uno strumento di aiuto fondamentale per la città.

Serve programmazione, costanza, serve quantità negli interventi oltre che qualità, serve un monitoraggio dei risultati, serve un’integrazione effettiva con la Polizia Locale, con i numerosi strumenti tecnologici a disposizione, serve sinergia. Serve andare oltre i comunicati stampa e le presentazioni ad effetto, serve dare concretezza alle idee e ai progetti, 4/5 interventi in un anno a contenuto di una convenzione così importante sono davvero pochi.

Attraverso questa mozione spero che il Consiglio Comunale si faccia attore protagonista in quel processo di aiuto alla sicurezza che a parole tutte (o quasi) le forze politiche vogliono. Spero nella massima condivisione, spero in un chiaro messaggio politico, su un tema libero che deve essere libero da condizionamenti ideologici di sorta.”