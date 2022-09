“In queste settimane, come abbiamo già avuto modo di leggere ed ascoltare, si sono susseguiti ripetuti scambi di accuse tra l’Amministrazione Comunale ed il Faenza Calcio, a cui sono seguite le dimissioni del direttivo della Cooperativa dei Manfredi, ragione per cui abbiamo richiesto la convocazione di una commissione urgente sul tema che siamo in attesa di veder convocata.

Oggi, in seguito ad una specifica richiesta di accesso agli atti, siamo venuti a conoscenza di lavori di ristrutturazione per oltre 30.000 euro eseguiti negli spogliatoi del Bruno Neri.

Dalla documentazione acquisita appare piuttosto evidente che ad eseguire i lavori sia stato direttamente il Faenza Calcio, su mandato più o meno esplicito dell’Amministrazione Comunale la quale ha dato anche parere di congruità sia sull’importo che sull’esecuzione.

Uso il condizionale perchè non abbiamo certezza dell’iter amministrativo e proprio per queta ragione abbiamo presentato una specifica interrogazione sul tema.

Se così è, e a leggere le dichiarazioni della società sportiva pare confermato, vogliamo capire perchè l’Amministrazione Comunale non è intervenuta direttamente, vogliamo capire chi ha commissionato e saldato i lavori e qualora sia stato il Faenza Calcio a farlo vogliamo capire se è stato rimborsato per questo e qualora non sia accaduto perchè l’Amministrazione Comunale non ha provveduto.

Questa vicenda e la scarsa trasparenza che la sta caratterizzando merita approfondimenti, se fosse confermato l’atteggiamento dell’Amministrazione appare ingiustificabile, sul piano politico ha contribuito a creare nel tempo un clima di contrapposizione tra gli attori in parte difficilmente comprensibile, soluzioni definitive sembrano lontane dall’apparire, l’iter amministrativo appare quantomeno singolare, e a farne le spese come sempre sono la città e i fruitori del servizio, siano essi il Faenza Calcio o i rionali impegnati nell’attività del Palio.

Si aggiunga poi, e questo è davvero incredibile e spero che l’apparenza abbia solide giustificazioni, ci troveremmo con un’Amministrazione inadempiente nei confronti di una delle principali società sportive di Faenza.

Attendiamo risposte.”