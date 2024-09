Bertozzi (Fdi): “I fondi per il Marzeno erano stati stanziati al Consorzio di Bonifica. I lavori sono stati fatti ?”

I fondi per la messa in sicurezza del Marzeno c’erano. Lo ha sostenuto in consiglio comunale Stefano Bertozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, richiamando le ordinanze 8 e 15 della struttura commissariale che hanno assegnato quasi 50 milioni di euro al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per lavori lungo il Senio, il Lamone e il Marzeno. Solo per la sicurezza del Marzeno erano destinati 4 milioni di euro. Lo stanziamento è stato confermato anche dal sindaco Massimo Isola. Bertozzi ora chiede se quei lavori siano mai stati fatti e critica la scelta “ribelle” del Comune di Faenza, giudicandola poco ribelle