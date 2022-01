Bertozzi (Fdi): “Consiglieri comunali esclusi dalla discussione per Casa della Salute e fondi PNRR” | VIDEO

Nel tardo pomeriggio di lunedì si riunirà la commissione conisliare dedicata alle politiche sanitarie. Si parlerà della nuova Casa della Salute e dell’idea di realizzarla al centro fieristico. Sarà il primo confronto pubblico sul nuovo polo sanitario faentino dopo praticamente un anno di discussione fra l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria. Troppo tempo, secondo l’opposizione, che in commissione tornerà a criticare il modus operandi della giunta. Per la minoranza i consiglieri comunali dovevano essere già stati da tempo coinvolti e i faentini informati. Un malcontentoì, stando alle ultime notizie uscite sulla stampa, che a quanto pare sembra essere condiviso da alcuni esponenti della maggioranza. Anche perché lo stesso discorso potrebbe essere applicato ai progetti per i quali chiedere il finanziamento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza