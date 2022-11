“Nella giornata di ieri sono venuto a conoscenza della segnalazione inoltrata da un’azienda manfreda al Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, il tema riguarda gli strumenti di rilevazione automatica della velocità installati sull’ormai noto tratto della SS9 ricompreso tra il km 61+700 e il km 63+700.

La società contesta il fatto che tra la velocità rilevata dagli apparecchi installati dall’Amministrazione Comunale e gli strumenti di bordo dell’autoveicolo sanzionato, si registri una differenza di circa 10 km orari.

L’autoveicolo pare dotato di due differenti strumenti di rilevazione, il cronotachigrafo obbligatorio ed un sistema satellitare GPS, entrambi darebbero lo stesso risultato e le evidenze documentali sono state inviate alla Polizia Locale.

Ora per quanto mi riguarda non intendo entrare nel merito di una vicenda tra Ente e privati, nella quale sono stato coinvolto esclusivamente per il mio ruolo istituzionale, ma è di tutta evidenza come la questione assuma una dimensione assolutamente pubblica.

Sono certo che una spiegazione tecnica verrà fornita nel più breve tempo possibile, proprio per questo ho fatto richiesta di accesso agli atti per poter visionare copia dei verbali/certificati di taratura delle apparecchiature di rilevazione, dall’installazione ad oggi chiaramente.

Se però dovessero emergere anomalie su questo fronte si andrebbe ad aggiungere un’ulteriore ombra ad una vicenda davvero incresciosa, quando si attuano provvedimenti di impatto così rilevante (ricordo che parliamo di oltre 1.000.000 di euro per qualche migliaio di contestazioni elevate nell’arco di poche settimane), non solo devono essere rispettate tutte le regole ma deve essere data la massima trasparenza e ci si deve muovere sulla base di certezze granitiche e non di interpretazioni o approssimazioni, né tantomeno ci si può permettere di incorrere in errore.

La maggior parte delle sanzioni è state elevata per velocità di poco superiore al limite, se l’apparecchiatura fosse stata mal tarata – e non voglio pensare che così possa essere – buona parte di queste sarebbero illegittima, occorre chiarire immediatamente la questione al di fuori di ogni ragionevole dubbio.”