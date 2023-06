“Non c’è pace per il parchetto giochi di via Bassano del grappa, sembra essere tornati indietro al 2015 anzi peggio.

Su segnalazioni di residenti, come allora, ci siamo recati a visitare il parchetto e la superficie appare in parte occupata da recinzioni in metallo come accadeva nel 2015 per un contenzioso tra la proprietà e l’amministrazione comunale come ci spiegarono l’assessorato competente e anche la proprietà che incontrammo; dopo le nostre sollecitazioni a trovare accordi il parchetto tornò fruibile.

Ad oggi oltre ad essere occupato dalle recinzioni metalliche sono sparite altalene e scivoli e il parco pubblico appare in stato di evidente abbandono anche per via dell’erba alta.

In una città ove la cementificazione avanza sempre di più riteniamo che queste piccole oasi verdi meritino più rispetto e in tal senso sollecitiamo nuovamente l’amministrazione comunale.”

Mauro Bertolino

Coordinatore Provinciale Noi con l’Italia