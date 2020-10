Il comune di Ravenna beneficerà del decreto ministeriale sulle risorse destinate alle ciclovie urbane nella somma di oltre 800.000 euro da investire nella mobilità ciclistica.

A questo proposito ricordiamo alcune priorità da anni richieste dalla popolazione con tanto di raccolta firme, e già ampiamente palesate all’assessorato di competenza dal sottoscritto:

il completamento della ciclabile e dell’illuminazione tra San Michele e Godo che si interrompono appena dopo la scuola d’infanzia; proseguo della ciclabile a Borgo Masotti che si interrompe nei pressi della ferrovia; illuminazione della ciclabile tra Savio e Lido di Classe.

Inutile sottolineare nuovamente come questi interventi sono fondamentali per la sicurezza e per l’incremento della mobilità sostenibile delle zone da tempo abbandonate dall’amministrazione comunale.