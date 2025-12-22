La chiusura di Bottega Bertaccini, in corso Garibaldi, è stata accolta nelle settimane scorse con grande sconforto dal mondo culturale e da moltissimi faentini. La libreria era un punto di riferimento per la cultura, le tradizioni e il folklore locale, centro culturale dove poter organizzare mostre, eventi e presentazioni. Dopo l’annuncio della chiusura, in queste settimane, la libreria ha ricevuto tanti attestati di stima e un continuo via-vai di visitatori:



“Sono stati due mesi di tanto lavoro, di tanti dubbi e ripensamenti, ma anche di tanti progetti e di grandi soddisfazioni.

Ho ricevuto centinaia e centinaia di visite, di messaggi, con dimostrazioni di stima e affetto che davvero mi hanno commosso.

Ecco, negli attimi di scoramento che pur ho avuto, mi sono sentito un po’ come Dorando Pietri alla maratona di Londra nel 1908. Be’, volevo dire che gli amici, i clienti, gli studiosi, gli scrittori mi hanno dato la forza di continuare e arrivare al traguardo”.





Renzo Bertaccini ha però in serbo una doppia sorpresa. Nascerà infatti una nuova libreria sempre in corso Garibaldi, a pochi passi dalla bottega, dall’altra parte della strada. Il noto libraio, però, ci tiene ad un chiarimento: “A scanso di equivoci, dico subito che la Bottega Bertaccini non rinascerà, si farà un’altra cosa.

Scartata purtroppo l’ipotesi di ri-aprire una nuova libreria-galleria come questa (mi sono guardato attorno, ho cercato uno spazio adeguato ma ti chiedono degli affitti mostruosi… e questo è un problema per la città tutta e per il centro storico in particolare che rischia la desertificazione), ho individuato un piccolo ufficio a piano terra, all’interno di un palazzo centralissimo… in corso Garibaldi al numero 3, proprio di fronte a Palazzo Laderchi. Sono esattamente 40 passi da qui. Più vicino di così”.



Bertaccini spiega meglio quale sarà l’attività: “Sarà in un interno, dicevo, bisognerà suonare il campanello, salire alcuni gradini, ma ci saremo.

Certo, non ci sarà più lo spazio per presentazioni di libri o mostre d’arte, ma almeno potrò proseguire la mia attività, coi nostri libri su Faenza, la Romagna e dintorni, arte e ceramica, un luogo dove poter continuare a incontrare i clienti e gli amici, fare ricerche bibliografiche per libri strani e introvabili, dare informazioni, mettere in contatto le persone. E un angolo per il caffè non potrà mancare.

Non so ancora quando saremo pronti per poter aprire (aprile? maggio?) ma lo saprete per tempo.

Quando possibile, continuerò a organizzare incontri con l’autore e coi libri presso circoli o associazioni che hanno gli spazi necessari e con cui ho già avviato contatti”.



Nel futuro di Bertaccini c’è però anche un altro progetto: “Sono stato contattato dall’associazione SI – StareInsieme, che si occupa in particolare di persone che vivono una realtà di disagio psichico. StareInsieme fa parte del Gruppo Disabilità Faenza, un’Associazione di Promozione Sociale che opera su tutta l’Unione della Romagna Faentina per tutelare i diritti delle persone con disabilità intellettiva e disturbo psichico e migliorare la loro qualità di vita. Ne fanno parte anche Anffas Faenza, Autismo Faenza e Genitori Ragazzi con Disabilità, in stretta collaborazione con l’ASP della Romagna Faentina.

Dal nostro confronto e dai nostri incontri è nato il progetto di una nuova libreria (dove coinvolgere giovani e persone seguite dalla associazione) specializzata in libri usati e di seconda mano, frutto delle donazioni di privati (cominciate a svuotare le cantine e le soffitte, vi verremo a cercare). Sarà un mercatino organizzato come una vera libreria ma sarà anche un posto dove potersi sedere, leggere, scambiare parole, conoscere persone.

Sarà anche un luogo di incontri con l’autore e presentazioni di libri, piccoli convegni. Insomma, uno spazio vivo, sociale e socializzante.

Al momento non è ancora stato individuato il luogo fisico dove sorgerà la nuova libreria, speriamo che sia sufficientemente grande e accogliente e di poter aprire entro il prossimo anno.

Bene. Oltre al progetto, ho deciso di donare alla associazione e alla futura nuova libreria tutte le scaffalature di legno attualmente collocate nella Bottega di corso Garibaldi 4, alcuni tavoli e le sedie pieghevoli, il microfono e l’impianto voce per gli incontri che potremo organizzare. Una parte della Bottega Bertaccini continuerà a vivere in un altro luogo”.