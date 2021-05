Bernareggio – Rekico atto secondo. Si gioca domani alle 19 ancora sul parquet lombardo la seconda sfida di un quarto di finale play off che ha già dimostrato nei primi quaranta minuti di essere combattuto ed intenso tra due squadre in grandi condizioni fisiche e mentali.

L’obiettivo dei Raggisolaris è vincere per raggiungere l’1-1 potendo poi sfruttare il fattore campo dato che da venerdì 21 la serie si sposterà a Faenza.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming a pagamento della Lega Nazionale Pallacanestro

LE DATE DELLA SERIE

GARA 3: Venerdì 21 maggio ore 20: Rekico Faenza -Vaporart Bernareggio;

EVENTUALE GARA 4: Domenica 23 maggio ore 18: Rekico Faenza -Vaporart Bernareggio; EVENTUALE GARA 5: Mercoledì 26 maggio ore 19: Vaporart Bernareggio – Rekico Faenza

IL PREPARTITA “La prima partita ha dato tante indicazioni ad entrambe le squadra – sottolinea l’ala Riccardo Iattoni – e ha confermato che sarà una serie molto combattuta. Purtroppo gli episodi non ci sono stati favorevoli e abbiamo l’amaro in bocca per non aver esordito nei play off con una vittoria, ma ora l’importante è riuscire a gestire anche le emozioni e la rabbia di aver perso, trasferendola in campo per provare a vincere in trasferta.

Ogni gara sarà diversa dalle altre e domani ci saranno sicuramente nuovi protagonisti e anche adattamenti tattici differenti: vincerà chi sarà più bravo ad interpretarla. In gara 1 abbiamo capito che bisognerà restare concentrati per quaranta minuti e non sbagliare nulla se vorremmo pareggiare i conti”.