“E’ trascorso oltre 1 anno dall’ottenimento della VIA del progetto di hub energetico offshore “Agnes Romagna”. Progetto avviato nel 2017.

E’ trascorso 1 anno anche dall’approvazione del decreto FER2 che mette a disposizione 4Gw di installazioni di eolico/solare offshore in Italia nel periodo 2024/2028 tramite 3 aste pubbliche.

Ag oggi però il governo ha bandito 2 aste in entrambe sono state escluse sia l’eolico offshore che il solare galleggiante in mare, questo nonostante nella prima asta fossero presenti 3 progetti con 1,3GW complessivi e nella seconda 4 progetti per 2,4GW.

AGNES è un Hub energetico unico nel panorama europeo, coniuga nello stesso progetto eolico offshore a fondazioni fisse (il più grande mediterraneo, tra i primi in Europa) , solare galleggiante (il più grande al mondo), produzione industriale di idrogeno verde, sistema di storage in area portuale, ecc..

Rimandare la partenza di progetti come Agnes, comporta gravi conseguenze per tutto il paese che ricordiamolo non investe in vera innovazione da almeno 50 anni con risultati sui settori industriali e occupazionali tutti noi conosciamo. Oggi l’Italia è l’unica grande nazione europea totalmente priva di rinnovabili offshore.

Per la Regione Emilia Romagna, a cui viene chiesto di realizzare 6,3GW di rinnovabili al 2030, restare priva di Agnes significa perdere oltre 2,5TWh di energia verde ogni anno, ed essere costretta a riempire le pianure di impianti fotovoltaici e le colline di pale eoliche.

La posizione di Agnes, con la sua produzione di idrogeno verde lo rende strategico anche nella nuova rete europea dell’idrogeno. Rete strategica per distribuire l’idrogeno nelle aree produttive industriali di tutta l’Europa. Presto la competitività del paese dipenderà anche dalla facilità di accesso alle risorse per il suo sistema produttivo.

Agnes può essere costruito in 3 o 4 anni perché non necessita di alcuna modifica al Porto di Ravenna o una connessione speciale alla rete.

Il nostro auspicio è che il governo comprenda, l’importanza strategica nazionale di questo progetto e decida di bandire le aste per eolico e fotovoltaico offshore al più presto.”

Alberto Bernabini

Agnes Spa