Inquinamento colposo per il caso Berkan B. Il presidente dell’Autorità Portuale Daniele Rossi è stato condannato per l’inquinamento della Piallassa Piomboni al termine del processo di primo grado. 8 mila euro l’ammenda per il dirigente di via Antico Squero, pena sospesa. Rossi però dovrà pagare le spese processuali e dovrà risarcire le diverse associazioni costituitesi parti civili nel processo (Italia Nostra, WWF Italia, Anpana, Nogez, Legambiente Emilia-Romagna, Oipa). 1000 euro per ogni associazione.

Assolto l’ex segretario generale Paolo Ferrandino.

Il pubblico ministero Angela Scorza aveva chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi.

Al termine della lettura della sentenza, si è mostrato moderatamente soddisfatto il legale difensore di Daniele Rossi, l’avvocato Luca Sirotti: il reato contestato infatti è stato di fatto derubricato ed è stata riconosciuta la condotta colposa.

Francesca Santarella, che per anni ha condotto la campagna di sensibilizzazione per Italia Nostra sul caso Berkan B, ha ricordato il troppo tempo passato prima di prendere coscienza del danno ambientale che si era creato. L’associazione non esclude un ricorso.