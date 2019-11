Gianluca Benzoni, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, ha diffuso oggi pubblicamente una nota e un’immagine inerenti le conseguenze prodotte da una nube nera: “Erano circa le otto del mattino quando sulle Bassette di Ravenna (zona tipicamente industriale) una nube nera si è abbattuta al suolo. Molte le vetture ricoperte da residui simili al carbone, diversi i cittadini colpiti. Non sappiamo cosa stia succedendo, né dove tutto questo sia partito, ma di certo auspichiamo l’immediato approfondimento da parte delle autorità competenti per scongiurare qualsiasi fenomeno di tossicità”.

Il testo vuole essere utile al fine di interrogare il sindaco sulla sua disponibilità ad attivare i propri uffici affinché, “effettuato o disposto ‘l’immediato approfondimento da parte delle autorità competenti per scongiurare qualsiasi fenomeno di tossicità’, chiesto dal consigliere stesso, ne sia riferito l’esito in Consiglio comunale, unitamente all’indicazione degli auspicabili interventi e/o provvedimenti di cui l’ amministrazione pubblica possa o debba farsi carico allo scopo” specifica Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.