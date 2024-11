Workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici, sfilate e tante altre attività saranno al centro della seconda edizione di “Benvenuti in Atelier”, la manifestazione di carattere nazionale promossa da CNA Federmoda in programma dall’8 al 10 novembre 2024 che mira a far incontrare al grande pubblico gli artigiani del settore moda, eccellenza del made in Italy.

Un patrimonio di conoscenze e abilità che contraddistingue e rappresenta il nostro Paese nel mondo e che resta spesso sconosciuto nonostante queste realtà artigiane rivestano un ruolo da protagoniste all’interno della filiera della moda come centri imprescindibili del “saper fare” a cui attingono, da sempre, anche i grandi brand del settore. Un mondo che a tradizione e competenze tramandate di generazione in generazione ha saputo affiancare nuove tecnologie e grande capacità di visione, creando ogni giorno prodotti artigianali di altissima fattura.

Pubblico, clienti, studenti, apprendisti e semplici curiosi potranno, così, scoprire da vicino il lavoro di creazione e costruzione dell’alto artigianato, come lo showmaking di figurino, la modellazione, il drappeggio, la lavorazione della pelle e tante altre maestranze caratteristiche del settore, oltre ad accedere a collezioni d’archivio e nuove proposte.

Un programma di eventi articolato e differenziato che i laboratori aderenti all’iniziativa hanno pensato per il grande pubblico coinvolgendo altre realtà e imprese del territorio, a testimonianza del valore della collaborazione e della “contaminazione” tra imprese anche afferenti a settori diversi, sensibilità peculiare dell’associazionismo CNA.

Tra le imprese associate a CNA Ravenna, due le realtà che hanno aderito all’iniziativa: Clò By Claudia B. e Cristina Altreidee. Di seguito i programmi dettagliati con le attività proposte:

Clò By Claudia B. (Castel Bolognese – via Alberazzo 1568)

Venerdì 8 novembre dalle 8.15 alle 13.15.

Evento riservato a studenti e docenti delle classi III della scuola Secondaria di I grado G. Pascoli.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di orientamento dedicato ai giovanissimi e prevede un laboratorio dove i ragazzi potranno mettersi in gioco in prima persona con tutta la loro creatività.

Prevista la visita guidata dell’azienda, il laboratorio e alcune testimonianze.

Sabato 9 novembre dalle 13.00 alle 19.00

Evento gratuito e aperto al pubblico.

Sarà possibile visitare l’impresa e scoprire come nascono oggi le collezioni Clò By Claudia B. Inoltre, saranno esposte le collezioni a partire dagli anni ’80, un ricco archivio per nostalgici e amanti dell’eleganza che trascende il passare del tempo.

Cristina Altreidee (Meldola – Strada Meldola Teodorano 9)

Sabato 9 novembre dalle 15 alle 18

Evento gratuito e aperto al pubblico.

Workshop dedicato al riutilizzo dei materiali di scarto delle lavorazioni di tessuto, pelle e pellicceria.

Un’occasione per scoprire come il materiale di scarto possa essere recuperato e prendere nuova vita, in piena coerenza con la volontà di rendere più sostenibile il settore del tessile e dell’abbigliamento, incontrando il gusto moderno e lo stile.