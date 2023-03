Sabato 4, domenica 5 e mercoledì 8 marzo torna in molte piazze italiane e anche a Ravenna e provincia, Bentornata Gardensia, l’iniziativa di Aism per la raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla. Testimonial dell’associazione dal palco di Sanremo 2023, Chiara Francini ha dichiarato: «I fiori sono una straordinaria manifestazione di vita e di bellezza. Il fatto che “Gardensia” sia uno dei simboli di AISM e il fatto che quest’anno anche io sia stata un po’ come un fiore tra i fiori nel Festival di Sanremo mi ha fatto sentire molto giusta e al posto giusto. Io, che ho sempre la tendenza a sentirmi fuori posto, per una volta, portandomi nel cuore tutte le persone con sclerosi multipla e la loro voglia di vita, ho sentito quel palco come il posto giusto».

Anche durante la Giornata internazionale delle donne, i volontari Aism allestiranno banchetti con gardenie e ortensie, le piante diventate simbolo di speranza nella ricerca, per garantire risposte di cura, di assistenza e di supporto a tutte le persone con SM e patologie correlate, per una patologia che colpisce prevalentemente le donne.

L’età di esordio della malattia è quella dei grandi progetti di vita, quando si è proiettati verso il mondo del lavoro, verso la creazione dei propri legami sentimentali, il proprio futuro. La SM entra nella vita delle persone per lo più tra i 20 e i 30 anni. Dalla malattia non si guarisce e la sua gestione coinvolge tutta la famiglia.

L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia,a fronte di una donazione minima di 15 euro, chiamando la sezione provinciale AISM di Ravenna, ai numeri n 0544/455308 e 337/1414512, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Cos’è la SM

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Spesso provoca disabilità, anche grave. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Le persone con SM e patologie correlate n Italia sono 133 mila, nella nostra provincia, circa 900.

La causa e la cura risolutiva per questa patologia non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

Anche un Numero solidale per donare: il 45512

Permette di raccogliere altri fondi destinati alla ricerca, e nello specifico, al progetto “PROMOPRO-MS DIGITAL EDITION” promosso da FISM, la fondazione di AISM, per valutare la progressione della malattia e predirne l’andamento.

Gli importi della donazione con numero solidale saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.

Come curare la tua gardenia e l’ortensia

Nel pieghevole, con tutte le informazioni sulla malattia e distribuito con le piantine nelle piazze italiane, inquadrando il QRCODE si possono avere utili spunti e consigli per mantenere più a lungo queste piante sempreverdi e profumate, protagoniste di primavera.

Diventa volontario

Aiuta AISM a raggiungere traguardi importanti per fermare la sclerosi multipla. L’appello è a donare qualche ora del proprio tempo al fianco delle persone con SM e nelle attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi come Gardensia. Scendi in piazza anche tu!

Chi è AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.