Beni confiscati alle mafie nel 2025: sono 4 in provincia di Ravenna

15 beni confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna nel 2025, 4 in provincia di Ravenna, 2 nel territorio del capoluogo bizantino e altri 2 a Cervia. 650 mila euro l’investimento complessivo della Regione, per tutti e 15 i beni, per la riqualificazione a favore di un nuovo uso da parte della comunità. Dal 2011, da quando è iniziato il recupero delle proprietà un tempo in mano alla malavita, sono stati 49 i beni destinati a nuove finalità. La Commissione regionale sulla Legalità ha effettuato un bilancio dell’intera attività.