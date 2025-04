Confermata l’indiscrezione. È Francesco Benevolo il profilo indicato dal Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti alla guida dell’Autorità Portuale di Ravenna. È sempre il portale ShipMag a pubblicare la notizia, confermando i nominativi indicati per tutte le autorità portuali italiane che hanno visto scadere il mandato degli ultimi presidenti. Non mancano ancora alcuni nodi da sciogliere fra le varie nomine, ma per Ravenna i giochi sono fatti.

“Le lettere, sottoscritte dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rappresentano – scrive il ministero – un passaggio fondamentale verso la conclusione del percorso di nomina, che prevede ora l’espressione del parere da parte delle rispettive Regioni prima della trasmissione agli organi parlamentari competenti”

Spetta ora al presidente Michele de Pascale e alla sua giunta confermare il profilo di Benevolo, ma dovrebbe trattarsi di un pro forma. Il nome del manager infatti sarebbe emerso proprio da un confronto fra il presidente de Pascale e il viceministro Rixi, durante l’ultima visita di quest’ultimo al porto bizantino.