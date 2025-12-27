Saranno attivati tra gennaio e aprile i gruppi di promozione del benessere psicologico e di prevenzione della cronicizzazione dei disagi psicologici lievi legati ad eventi di vita stressanti.

Si tratta di un ciclo di incontri gratuiti dal titolo “Insieme per la cura di sé” a cui si potrà partecipare per incrementare le proprie capacità di adattamento di fronte ai cambiamenti, prevedibili o imprevedibili che la vita può riservare. Gli incontri si svolgeranno nella sala Morigi in via Gramsci 27 a Ravenna, dalle 14,30 alle 17, nei seguenti giorni: venerdì 23 gennaio, mercoledì 4 febbraio, venerdì 20 febbraio, venerdì 6 marzo, venerdì 20 marzo e venerdì 3 aprile. Saranno tenuti dalla dottoressa Maria Grazia Attrice, psicologa-psicoterapeuta dell’Ausl Romagna.

Sarà un luogo accogliente e rispettoso in cui ci si potrà confrontare sulle fatiche e sulla co-costruzione di nuove possibili strategie, attraverso un modello d’intervento ispirato alla “Ruota comunitaria”, una modalità di ascolto e di intervento in cui le persone socializzano le difficoltà e le risorse. Un’occasione anche per poter sperimentare pratiche di mindfulness (pratiche meditative per coltivare un’attenzione intenzionale e non giudicante verso il momento presente) e self-compassion (pratiche meditative volte a coltivare un atteggiamento accogliente e gentile verso la propria sofferenza, con l’impegno di volerla alleviare): strumenti che possono incrementare la capacità di regolare le emozioni.

Il gruppo sarà composto da un numero limitato di persone e vi si potrà accedere chiedendo al proprio medico di medicina generale oppure scrivendo direttamente alla mail della dottoressa Attrice mariagrazia.attrice@auslromagna.it che provvederà ad effettuare un primo colloquio volto a valutare il bisogno della persona e l’eventuale beneficio dell’attività di gruppo.

Sarà possibile partecipare all’intero ciclo di incontri o solo ad alcuni di essi.

È una risposta offerta dal Servizio di Psicologia di cure primarie della Struttura di psicologia della salute e di comunità dell’ambito di Ravenna (Dipartimento cure primarie e medicina di comunità) in collaborazione con l’assessorato al Decentramento.