Erano in un centinaio i partecipanti alla serata di ripresa delle tornate del Beccaccino, ospitata al ristorante Royal di Milano Marittima da Bebo Grilli.
L’iniziativa, ideata e coordinata da Andrea Salvotti, prevede un circuito di incontri conviviali che si svolgeranno mensilmente in diversi ristoranti del territorio fino a giugno 2026.
Oltre al piacere di ritrovarsi, ogni serata è dedicata anche a un gesto di solidarietà: i partecipanti raccolgono fondi per sostenere cause benefiche e situazioni di bisogno individuate di volta in volta.
Durante la serata al Royal sono stati raccolti 1.000 euro, destinati all’associazione “Il Mosaico – Amici dei bimbi malati” di Ravenna, realtà impegnata a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti affetti da gravi patologie pediatriche.