Il 10 aprile alle ore 14 nell’aula 35 della sede del Ballardini si è riunita la giuria per selezionare il manifesto vincitore che rappresenterà la Firenze-Faenza 2026.

La giuria era composta del presidente dell’Asd 100 km del Passatore, Giordano Zinzani, dalla responsabile dell’organizzazione dell’Asd 100 km del Passatore, Tatiana Khitrova, e da Anna Lombardo, docente del Liceo Torricelli Ballardini (referente dell’indirizzo Artistico).

A coordinare la giuria, senza diritto di voto, Laura Dalmonte, docente del Liceo Torricelli Ballardini, indirizzo Artistico.

Dopo aver visionato i 45 elaborati pervenuti e dopo ampia discussione, considerate tutte le caratteristiche tecniche, grafiche e di comunicazione, la commissione, con verdetto unanime ha individuato i vincitori del concorso:

1^ classificata – Benedetta Cavina 5BA

La commissione ha scelto questo elaborato per l’innovazione compositiva che esprime con originalità gli elementi fondamentali e la dinamicità della gara.

2^ classificata – Alessia Mengolini 5BA

L’elaborato in oggetto è stato individuato dalla commissione per l’armonia della composizione grafica e cromatica in cui sono evidenti le caratteristiche dei luoghi della gara.

3^ classificata – Amaranta Ciarlariello 5BA

La commissione ha scelto questo elaborato per la dinamicità e gradevolezza compositiva che rimanda alle due città protagoniste ed esalta il senso della corsa.

in foto nell’ordine