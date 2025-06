Rimanere nella massima serie assoluta, con le squadre dei gruppi sportivi militari è una soddisfazione, anche se non si tratta di una medaglia vera e propria. E’ l’impresa che hanno realizzato Alice Casamenti, Alessia Pizzini e Beatrice Fava capitanate dalla veterana Melinda Mancinelli ai campionati assoluti a squadre di serie A1 terminati a Piacenza il 10 Giugno.

Le spadiste giallorosse che formavano una delle 12 squadre della massima fascia d’Italia hanno avuto nel turno di girone la meglio sulle milanesi dello storico Circolo Mangiarotti. Nel tabellone delle eliminazioni dirette superavano poi agevolmente la squadra modenese, conquistando la certezza della salvezza e la settima posizione in classifica e potendo ritentare la scalata al podio nel prossimo anno schermistico.

Nei giorni precedenti si erano svolte anche le prove individuali con ben 5 Atleti del sodalizio ravennate: Francesco Delfino, che quest’anno aveva centrato la qualificazione a tutti e tre i campionati italiani a cui poteva accedere (Assoluti, U20, U17), purtroppo febbricitante per tutta la prova piacentina, Manuele Merendi, e le già citate Alice Casamenti, Alessia Pizzini e Beatrice Fava, tutti con buoni piazzamenti ma senza arrivare in finale.

A rendere ancor più soddisfacente il finale di stagione agonistica è stato però il bellissimo oro under 14, conquistato da Àlea Mileo in occasione della Prova del Circuito Europeo U14, svoltasi a Losanna (Svizzera) nello scorso fine settimana con il quale il Circolo ha chiuso la stagione a livelli di tutto rispetto anche in ambito internazionale.