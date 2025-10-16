Con uno squadrone formato da 24 elementi tra nuotatrici e nuotatori gli allenatori Marco Mastrapasqua, Fabrizio Zani e Marco Fregnani hanno guidato il Nuoto Sub Faenza ad ottenere ottimi risultati alla “Mugele Cup” in programma da venerdì 10 a lunedì 14 ottobre nella città tedesca di Schwäbisch Gmündnel Württemberg orientale gemellata con Faenza. Per quella romagnola si è trattata della terza partecipazione al meeting dove erano iscritte in questa occasione altre 20 società tutte tedesche. I portacolori del Nuoto Sub Faenza, appartenenti alle categorie Cadetti, Juniores e Ragazzi hanno ben figurato conquistando molte medaglie e diverse finali, scendendo in acqua sempre agguerriti alla ricerca di buone sensazioni nella prima uscita stagionale.

“In particolare – racconta Fregnani – era bello il clima che si respirava in vasca, con tutti i ragazzi sempre pronti a supportarsi e a farsi sentire con il tifo per i propri compagni. A fine mese sarà la squadra di Schwäbisch Gmünd ad essere nostra ospite per una settimana di allenamenti congiunti”.

Domenica prossima 19 ottobre il Nuoto Sub Faenza parteciperà al 5° Trofeo “Città di Rimini” con Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores.