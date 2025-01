Nuovo anno e via con le novità! La Biblioteca comunale di Russi, dal 25 gennaio, ospita “Beat&Play”, una mostra da toccare, suonare e giocare per tornare bambini e, al tempo stesso, diventare via via un poco più grandi, scoprendo un piccolo tesoro del nostro passato musicale.

“Beat&Play” è una mostra, ma anche un percorso interattivo che attraverso stile, gioco, suoni e tecnologia confronta il mondo attuale con quello degli anni ’80. E lo fa proponendo laboratori per bambini e ragazzi, sonorizzazioni dal vivo, dj-set, talk, incontri letterari, live set, disco-market dedicato al vinile, corner per appassionati di videogiochi d’epoca e tanto altro.

Il cuore pulsante di “Beat&Play” è ovviamente l’esposizione di strumenti musicali elettronici vintage, tutti usciti sul mercato dalla metà degli anni ’70 alla fine degli anni ’80. Si tratta principalmente di tastiere o in gergo più tecnico little keys, a metà strada tra i giocattoli e gli strumenti musicali professionali, realizzate da case italiane (Bontempi, Farfisa, Antonelli) e giapponesi (Casio, Yamaha) e tutte appartenenti alla collezione privata del russiano Davide Santandrea, web designer/programmatore, musicista (in arte #blossombisquits) e content creator che cura l’evento, promosso dal Comune di Russi, insieme al concittadino giornalista Andrea Conti.

“Con questi oggetti, che abitualmente si trovavano nelle vetrine dei negozi di giocattoli ed erano spesso il regalo di Natale o compleanno che faceva felice i bambini di quegli anni – spiega Santandrea -, andiamo a creare un percorso che emotivamente parte dal passato per raccontare l’evoluzione sociale e culturale che ha attraversato generazioni, che ancora oggi prosegue e che possiamo sintetizzare come: “Viviamo una vita digitale, ma il nostro cuore batte ancora analogico”.

I bambini dell’epoca, ora adulti, faranno un tuffo tra i ricordi della loro infanzia, le nuove generazioni, magari proprio con il coinvolgimento diretto di mamma e papà, scopriranno un mondo pop, colorato, magico e musicale ai loro occhi (e orecchie) probabilmente del tutto inedito. Gli strumenti, che i visitatori di ogni età potranno provare e suonare, saranno affiancati da riferimenti storiografici, artistici e culturali (molte tastiere Bontempi, per esempio, erano disegnate da Giugiaro), ma anche da un’esposizione di pubblicità cartacee dell’epoca, che raccontano bene lo stile grafico e comunicativo di quegli anni.

L’inaugurazione

Già dall’inaugurazione, in programma alle 16 di sabato 25 gennaio presso la Sala Bovini della Biblioteca di via Godo Vecchia 10, “lo spirito interattivo e multidisciplinare di questa mostra-evento per tutte le età – spiega Andrea Conti – si rivelerà in tutte le sue declinazioni. Dopo la presentazione dell’esposizione, infatti, si aprirà il Mercatino vinili vintage in collaborazione con 12 Pollici Social Club e l’angolo retrogaming anni ’80, dove ci si potrà sfidare alle consolle, ma anche scoprire aneddoti e curiosità sul mondo dei videogiochi con gli esperti Rob Retrogame e Matteo Turchi.

Dalle 16.30 laboratorio gratuito per bambini e ragazzi dedicato al disegno vintage-pop con Tabita Frulli di WonderLab (prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 370 3281117). Dalle 17.30 alle 20 dj set solo vinile con dj Marco Petrini e aperitivo.

La mostra sarà visitabile (e suonabile!) negli orari di apertura della Biblioteca Comunale (dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30) sino al 22 marzo 2025, ma saranno ben tre gli eventi collaterali che tra febbraio e marzo accompagneranno visitatori e curiosi in un viaggio tra musica, suoni e stile anni ’80.