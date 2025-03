Martedì 25 marzo BTO – Be Travel Onlife farà tappa a Ravenna. Dalle 9 alle 13, a palazzo Rasponi dalle Teste, si svolgerà in anteprima l’incontro “BTO on Tour”.

BTO, acronimo di Buy Tourism Online, di Firenze è il principale appuntamento italiano di rilievo internazionale per il networking tra operatori e aziende, dedicato all’innovazione digitale per il turismo.

L’evento è aperto agli operatori e alle aziende del settore turistico, a partecipazione libera e gratuita.

E’ richiesta l’iscrizione, link alla seguente pagina: https://www.turismo.ra.it/ravenna-smart-tourism/news/bto-on-tour/

“A Ravenna il tema centrale dell’incontro – ha sottolineato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – sarà la sostenibilità, in coerenza con il progetto Footprints che pone Ravenna come città pilota a livello europeo proprio per il turismo sostenibile. Ravenna, infatti, sta intraprendendo un percorso di trasformazione che va oltre la semplice offerta turistica. Con Footprints, progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa European Urban Initiative – Innovative Actions, vogliamo fare della nostra città un modello di sostenibilità, dove il turismo diventa un’opportunità per sensibilizzare e coinvolgere tutti i cittadini – residenti e temporanei – in azioni concrete per la protezione dell’ambiente e per un benessere collettivo. Inoltre sappiamo che i turisti, in particolare stranieri ed i più giovani, sono sempre più sensibili a questo tema che diventa determinante per la scelta della destinazione”.

L’evento è promosso da Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con il Servizio Turismo del Comune di Ravenna e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

L’incontro, focalizzato sul tema “Innovazione e sostenibilità per il futuro di una destinazione turistica”, vedrà la partecipazione di esperti e relatori di spicco che approfondiranno i principali temi del programma scientifico di BTO:

Destination

Digital Innovation & Strategy

Food & Wine Tourism

Hospitality

L’evento principale si svolgerà l’11-12 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze.