Dopo il Reading del 31 maggio scorso in Piazza del Popolo a Faenza e il presidio davanti alla Curti di Castel Bolognese, che fornisce componenti per fabbricare armi ad Israele, le manifestazioni al Porto di Ravenna contro il passaggio di armi dirette ad Israele, il 12 dicembre, alle ore 19,30, al Circolo Arci Prometeo in Vicolo Pasolini, inaugurerà la Mostra “Be my voice” un diario per Gaza

Gli autori dei libri, nonché ideatori della mostra “Be my voice”, Raffaele Oriani, Alhassan Selmi (da Gaza) e Marcella Brancaforte saranno in diretta streaming il 12 dicembre, in un incontro programmato alle ore 20,30.

“Il racconto per immagini della mostra inizia nel gennaio 2025. Sono i giorni del “sumud” palestinese: a seguito del cessate il fuoco Alhassan “Hassan” Selmi, reporter della Striscia, è tra le migliaia di persone che stanno marciando verso nord, verso case probabilmente distrutte. Nonostante il dramma, è una folla gioiosa, piena di speranza. Nasceva allora “Hassan e il genocidio”, un diario dell’assedio in cui le parole di Hassan si univano a quelle di Raffaele Oriani, giornalista che da tempo denuncia la scorta mediatica dello sterminio e ai disegni di Marcella Brancaforte, artista ed attivista.

Trascorrono i mesi, la tregua si rompe. I palestinesi tornano a essere sottoposti a infinite modalità di morte. Nessuno fa nulla. Parte un nuovo esodo, stavolta verso sud. È un corteo funebre. Eppure, il popolo meraviglioso resiste ancora. Le parole per Hassan sono un’arma e non sono mai parole d’odio”.

La mostra ospiterà le immagini che hanno preso vita dal dialogo fra Hassan, Marcella e Raffaele e che hanno dato vita alla pubblicazione di due libri bellissimi: “Hassan e il genocidio” e “Il popolo meraviglioso”.

RAFFAELE ORIANI, è stato caporedattore di Reset, redattore dio Io Donna e collaboratore del Venerdì di Repubblica. Ha scritto numerosi reportage da una quarantina di paesi. Con il libro “Gaza, la scorta mediatica” ha vinto il Premio Stefano Chiarini.

ALHASSAN SELMI, nato a Gaza dove lavora come fotografo e videomaker dal 2009 e dal 2023 come giornalista sul campo per diversi canali esteri.

Una laurea in comunicazione all’Università Al-Aqsa ha curato le riprese per il film “Erasmus in Gaza” (2021), il reportage “Tra le macerie di Gaza” (2023) per La7. Nel 2025 ha collaborato con Presa diretta di Rai 3. L’Archivio Disarmo gli ha assegnato il premio Colombe d’oro 2025.

MARCELLA BRANCAFORTE, illustratrice, collabora con vari periodici e case editrici. Dal 2010 cura il Festival “Librimmaginari”. Già freelance professore di illustrazione, dal 2014 insegna al liceo artistico. Con Alhassan Selmi e Raffaele Oriani ha dato vita al progetto “Be my voice”