“Un piano strategico composto da iniziative concrete, volto al rilancio economico e alla rivitalizzazione del nostro prezioso centro storico. Consapevole del valore storico, culturale e sociale di questa parte vitale della città, è nostra intenzione implementare una serie di misure concrete per attrarre investimenti, sostenere le attività esistenti e creare nuove opportunità.

Il nostro centro storico è il cuore pulsante di Ravenna; un luogo ricco di storia e di identità.

Vogliamo che torni a essere un motore economico dinamico e attrattivo per residenti, visitatori e investitori. Questo piano è il frutto di un’attenta analisi e di un dialogo costruttivo con commercianti e cittadini.

Il piano di rilancio si articola su diverse linee d’azione chiave:incentivi per le Attività Commerciali e Artigianali: Verranno introdotti bandi e agevolazioni fiscali per sostenere l’apertura e il mantenimento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizi che valorizzino l’identità locale e offrano prodotti e servizi di qualità. Un’attenzione particolare sarà rivolta al sostegno delle botteghe storiche e delle attività tradizionali.

* Riqualificazione Urbana e Accessibilità: Sono previsti interventi di riqualificazione di spazi pubblici, vie e piazze per migliorare l’attrattività e la fruibilità del centro storico. Saranno implementate soluzioni per favorire la mobilità sostenibile e l’accessibilità per tutti, inclusi parcheggi strategici e potenziamento del trasporto pubblico.

* Promozione Turistica e Culturale: Il centro storico sarà protagonista di una strategia di promozione turistica integrata, che valorizzi il patrimonio storico-artistico, gli eventi culturali, le tradizioni locali e l’enogastronomia. Si punterà sulla creazione di itinerari tematici, eventi di richiamo e collaborazioni con operatori turistici.

* Supporto all’Innovazione e alla Digitalizzazione: intendiamo favorire l’adozione di nuove tecnologie e la digitalizzazione delle attività commerciali del centro storico, attraverso iniziative di formazione, consulenza e infrastrutture digitali.

* Riduzione dell’IMU (parte comunale) per quei proprietari di immobili ad uso commerciale che decidano di rivedere al ribasso il canone d’affitto a carico del locatario.

Crediamo fermamente che un centro storico vivo e dinamico sia fondamentale per la qualità della vita dei nostri cittadini e per l’attrattività complessiva del nostro Comune.

Questo piano è un investimento sul futuro, un impegno concreto per far rifiorire il cuore della nostra comunità.

Parliamo di centro ma non solo storico. Perché il centro è fatto di tante piccole realtà che si aggregano e si aiutano. Per NOI della Pigna tutte queste realtà rientrano nel nostro piano di rilancio. E soprattutto ai Cittadini ai quali spesso non si pensa. Abbiamo proposte vere, semplici, fattibili. Come sempre.”

Ramiro Recine

Annamaria Bava

Candidati de La Pigna al Consiglio comunale