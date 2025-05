In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, il Comune di Faenza invita a prendere parte a un viaggio nella memoria con l’evento conclusivo del suo programma commemorativo: “Nei loro passi – Battlefield Tour: le colline di Faenza durante la Seconda Guerra Mondiale”.

L’appuntamento, in programma domenica 11 maggio alle ore 9.30, con ritrovo alla chiesa di Errano, porterà i partecipanti, sotto la guida esperta di Marco Dalmonte dell’Associazione Senio River 1944-1945, arricchite da immagini d’epoca che illustrano i luoghi delle battaglie, a ripercorrere le strade teatro delle battaglie combattute dai soldati durante l’inverno del ’44, periodo nel quale le prime colline faentine videro aspri combattimenti fra le forze alleate e l’esercito tedesco occupante. Durante il tour si osserveranno otto soste durante le quali si approfondirà il ruolo avuto dalla 46a Divisione Britannica (e in particolare dalla 138th British Infantry Brigade) nella conquista di Castel Raniero e dell’intera zona. Inoltre, verranno menzionati alcuni episodi come il contrattacco tedesco per ricacciare le forze alleate a sud del fiume Lamone, la morte del Capitano John Brunt, l’attacco lanciato dalle truppe neozelandesi che a metà mese liberarono definitivamente la zona. Il percorso ha una lunghezza complessiva di 4 chilometri, con termine presso l’area verde al lato di Villa Agnesina (via Castel Raniero, 29), e l’iniziativa rientra tra gli appuntamenti della manifestazione Musica nelle Aie. La partecipazione al “Battlefield Tour” è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero di telefono 388.8751513.

Questa iniziativa rappresenta una preziosa occasione per onorare la memoria di chi ha lottato per la libertà e per comprendere appieno le profonde tracce del conflitto sul paesaggio e sulla comunità faentina. Un modo significativo per celebrare l’80° anniversario della Liberazione, camminando letteralmente “nei loro passi”.