Venerdì 11 aprile dalle 12 sarà effettuata una chiamata di prova di Alert system in tutti i Comuni della Bassa Romagna.Si tratta di una prova, quindi chi riceve la chiamata non ha nulla da temere: dovrà solo rispondere e ascoltare il messaggio.

www.labassaromagna.it/Servizi/Iscriviti-all-Alert-System . Alert system è un sistema gratuito che avvisa i cittadini con una telefonata se sono in arrivo eventi atmosferici di rilevante criticità e viene utilizzato solo in caso di reale emergenza o pericolo. Maggiori informazioni sono disponibili al link

Il messaggio di prova è effettuato per verificare la correttezza delle banche dati del servizio.Questo il messaggio che ascolteranno i cittadini durante la chiamata: «Comune di […]. Questa è una chiamata di prova del sistema di allertamento locale. Questo numero ti chiamerà solo in caso di reale emergenza o pericolo. Stiamo verificando le nostre banche dati. Se non vuoi più ricevere queste chiamate, premi il tasto 0. Altrimenti, riaggancia, e salva il numero in rubrica. Potresti ricevere chiamate anche dal numero, 0545299300. Per informazioni, rivolgiti al tuo Comune. Grazie».

Si consiglia ai cittadini di salvare in anticipo il numero da cui si riceve la chiamata, per non incorrere nel rischio che sia segnalato dal telefono come spam. Questi i numeri di servizio del sistema: Alfonsine 0544 0821401; Bagnacavallo 0545 5423801; Bagnara di Romagna 0545 5423802; Conselice 0545 5423803; Cotignola 0545 5423804; Fusignano 0545 5423805; Lugo 0545 5423806; Massa Lombarda 0545 5423807; Sant’Agata sul Santerno 0545 5423808; anche l’Unione dei Comuni ha un numero associato per le chiamate Alert system: 0545 299300 che di solito viene utilizzato per informare i cittadini in caso di allerta rossa su tutto il territorio.