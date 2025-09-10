In Bassa Romagna sono in programma una pedalata e un trekking urbano dedicati alla «memoria nel paesaggio», rispettivamente nelle domeniche del 21 settembre e del 5 ottobre.

Gli eventi sono gratuiti e organizzati dallo IAT (Informazione accoglienza turistica) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La pedalata di domenica 21 settembre prevede un percorso ad anello di 23 km circa, con ritrovo alle 9 in piazza della Libertà di stampa a Conselice e partenza alle 9.30.

Un itinerario lento tra Conselice e Massa Lombarda per scoprire la storia custodita nei luoghi: dal monumento alla libertà di stampa ai campi segnati dalla resistenza, fino alle lapidi dedicate alle famiglie Baffè e Foletti.

La pedalata è condotta dalla Cicloguide di Lugo ed è a partecipazione gratuita, su prenotazione entro il 19 settembre a turismo@unione.labassaromagna.it, telefono 0545 280898 (IAT). Chi avesse bisogno può noleggiare una bicicletta a pedalata muscolare (5 euro) o assistita (25 euro).

Al termine, chi vorrà potrà pranzare alla Sagra del ranocchio di Conselice, usufruendo di uno sconto dedicato ai partecipanti.

In caso di pioggia, la pedalata sarà rimandata a data da destinarsi.

Domenica 5 ottobre ci sarà invece un trekking urbano a Cotignola «Città dei giusti», per ripercorrere la storia delle persone e dei luoghi che consentirono il salvataggio di decine di vite durante la guerra. Un itinerario che tocca Casa Varoli, il parco della resistenza, i murales lungo il Senio e il giardino dei giusti.

Percorso ad anello di circa 3 km con partenza alle 10 dal parcheggio di via Matteotti (presso la farmacia comunale).

L’escursione, a partecipazione gratuita, sarà condotta da Romagna Sentieri. Al termine, pranzo facoltativo alla Sagra del vino tipico romagnolo.

Iscrizione obbligatoria entro il 3 ottobre a turismo@unione.labassaromagna.it, oppure 0545 280898. In caso di pioggia, la camminata sarà rimandata a data da destinarsi.

L’iniziativa è organizzata dallo IAT della Bassa Romagna, in collaborazione con Ciclo Guide Lugo, Slow Bike Tourism, Uisp e Visit Romagna.