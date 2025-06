Il Ceas Bassa Romagna organizza una nuova passeggiata sensoriale al parco del Loto di Lugo. Sabato 21 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, l’attività prenderà il via dall’ingresso di via Brignani con una facilitatrice di «Nature therapy», una metodologia che aiuta a trarre il maggiore beneficio possibile dal contatto con la natura. La passeggiata sensoriale è organizzata in occasione del solstizio d’estate, la giornata di sole più lunga dell’anno.

«L’importanza degli alberi va promossa e ribadita quanto più possibile – commenta Fausto Bordini, assessore all’Ambiente del Comune di Lugo -. La loro presenza nei territori in cui abitiamo è fondamentale per ragioni ecologiche ed economiche, ma non dobbiamo dimenticare che la loro opera di servizio alla comunità va anche oltre. Il rapporto con la natura, infatti, è anche un’importante fonte di benessere psicologico. Per questo incentiviamo attività per guidare i cittadini alla scoperta di nuovi modi di vivere il verde dei nostri parchi. A proposito del Loto, ci tengo a ricordare ancora una volta che non si tratta di un semplice parco urbano, ma di un’area di riequilibrio ecologico: la manutenzione di questi spazi pertanto è incentrata prima di tutto per la tutela della biodiversità, motivo per cui, per esempio, alcune cose non vengono sfalciate, con buona pace di chi vorrebbe vedere questi spazi come uno sterile prato inglese».

La partecipazione all’attività è gratuita e consigliata agli adulti o a famiglie con ragazzi dai 12 anni in su; posti limitati per consentire ai partecipanti di vivere appieno l’esperienza. La prenotazione è obbligatoria, contattando il numero 351 5848402 (anche via Whatsapp o con un messaggio alla segreteria telefonica) o scrivendo a natura.lugo@ecosistema.it. Si raccomanda abbigliamento comodo.

La passeggiata, organizzata dal Ceas in collaborazione con la cooperativa Ecosistema, è realizzata grazie al contributo della Bcc ravennate, forlivese e imolese, nell’ambito dei progetti «Esperienze di natura» e «Scuola in natura» della Rete regionale per l’educazione alla sostenibilità.