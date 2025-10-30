La società cooperativa Camst, che gestisce il servizio mensa nelle scuole della Bassa Romagna, ha pubblicato il nuovo portale dedicato al servizio di ristorazione scolastica riservato alle scuole e alle famiglie.

La nuova piattaforma è stata riprogettata per offrire contenuti aggiornati e strumenti pensati per migliorare il servizio e la comunicazione con le famiglie e gli insegnanti. Oltre ai menù scolastici, il sito racconta le buone pratiche della ristorazione scolastica e l’impegno per un’alimentazione sana e sostenibile (menù bilanciati all’uso di materie prime biologiche o a km zero, attenzione a stagionalità e filiera corta, lotta agli sprechi con porzioni studiate e gestione responsabile delle eccedenze); propone inoltre contenuti multimediali come podcast e consigli per la cena, informazioni specifiche riservate al servizio dei propri figli, nonché un assistente virtuale per le domande più frequenti.

Il menù scolastico non è dunque più consultabile sull’app di Gnammo, ma solo sul nuovo portale per la ristorazione scolastica.