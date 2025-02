Sabato 8 febbraio dalle 9.30 alle 13 al Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in viale Europa 128 a Lugo, ci sarà un incontro dedicato alla funzione educativa dello sport come fattore di crescita e benessere in adolescenza.

L’incontro, strutturato sotto la forma di «world cafè», è aperto a tutte le società sportive del territorio, educatori e allenatori sportivi, dirigenti e collaboratori delle società sportive, insegnati di educazione motoria e operatori che a vario titolo si occupano e lavorano con i ragazzi.

L’obiettivo è ampliare la rete territoriale di intercettazione precoce dei segnali di malessere nei ragazzi e promuovere azioni di coinvolgimento delle associazioni sportive per il benessere dei ragazzie l’ascolto dei loro bisogni.

La progettazione è curata dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’associazione Veterani dello sport Bassa Romagna e rientra all’interno del progetto «Ti ascolto», che come obiettivo principale ha quello di sensibilizzare la comunità e le famiglie sulle difficoltà e le problematiche tipiche del periodo adolescenziale. Il progetto è finanziato dal programma regionale di «Azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti ed adolescenti».

L’incontro è gratuito su iscrizione, scrivendo a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it, oppure telefonando ai numeri 0545 299397 o 366 6156306, o ancora collegandosi al link https://forms.office.com/e/5mPEZfBejQ.

Il «world cafè» è una metodologia di facilitazione e confronto di gruppo che utilizza l’informalità (come l’atmosfera che ci si aspetta in un bar) per innescare conversazioni costruttive e avviare nuovi progetti.