La Polizia locale della Bassa Romagna organizza per il secondo anno «Sicuri al volante», ciclo di incontri dedicato alla promozione della sicurezza stradale e destinato principalmente agli over 65, ma non solo.

Dopo una prima edizione molto partecipata, il progetto viene riproposto per sensibilizzare gli anziani sulla importanza di una guida consapevole e sicura.

Nei prossimi due mesi, agenti della Polizia locale incontreranno i cittadini dei nove Comuni della Bassa Romagna per discutere di sicurezza stradale e promuovere una «cultura della prevenzione»; inoltre, durante gli incontri saranno illustrate le principali novità riguardanti le modifiche al codice della strada.

Questo il calendario: a Sant’Agata sul Santerno lunedì 14 aprile al teatro della parrocchia in via Fucci Pollini 2; a Conselice mercoledì 23 aprile al centro civico in piazza Foresti; a Bagnacavallo mercoledì 30 aprile a Palazzo vecchio in piazza della Libertà; a Massa Lombarda mercoledì 14 maggio al centro di quartiere in via Ettore Ricci 3; ad Alfonsine venerdì 16 maggio a Casetta Monti in via Passetto 3; a Fusignano lunedì 19 maggio alla bocciofila in via Vittorio Veneto 5; a Cotignola martedì 20 maggio al centro sociale «il Cotogno» al parco Pertini; martedì 27 maggio a Bagnara di Romagna nella sala comunale (accanto alla casa della salute) in piazza IV Novembre; a Lugo giovedì 29 maggio al centro sociale «il Tondo» in via Lumagni 30.

Gli incontri, gratuiti, si svolgeranno alle 17 e sono aperti a tutti i cittadini interessati.