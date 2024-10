Per la giornata di lunedì 21 ottobre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi: è stata tuttavia emanata un’allerta arancione che interessa anche il territorio della Bassa Romagna per la particolare fragilità del territorio a causa delle abbondanti precipitazioni delle ore e giorni precedenti, nonché per le possibili difficoltà di deflusso di fiumi e canali, a causa del livello del mare elevato.

La situazione è monitorata attentamente per valutare tempestivamente tutte le misure che si rendesse necessario attivare, in relazione anche alla fragilità del territorio.

canali ufficiali di informazione per avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( Si raccomanda di prestare la massima attenzione aiper avere un aggiornamento costante sull’evolversi della situazione ( www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).

Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it/unionecomunibassaromagna ). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna ( allertameteo.regione.emilia-romagna.it ). Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il sistema di allertamento(per iscriversi:). Alert system viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.

Tutto il sistema di protezione civile è attivo e sono state avviate tutte le attività di monitoraggio, coordinamento e prevenzione sul territorio; la Prefettura di Ravenna ha attivato il Ccs, Centro di coordinamento di tutte le forze dell’ordine, delle autorità locali e di protezione civile e di tutti i soggetti che hanno a vario titolo un ruolo nella gestione delle situazioni di allerta.

In caso di emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.