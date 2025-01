Ancora vento forte anche nel territorio della Bassa Romagna per la seconda parte della giornata di martedì 28 gennaio, come previsto dall’allerta arancione dell’Agenzia regionale di Protezione civile di lunedì 27 gennaio.

I fenomeni saranno in attenuazione a partire dalla notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio. In attenuazione anche le piogge, mentre resta sotto controllo il livello idrometrico dei fiumi (è stata emanata un’allerta gialla per criticità idrogeologica per il passaggio delle piene, che non destano comunque preoccupazioni).

In caso di necessità è attivo tutti i giorni dalle 7 all’1 il numero 800 072 525 della centrale operativa della Polizia Locale della Bassa Romagna.