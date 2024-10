Il centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna lancia «ben-essere donna», un ciclo di incontri e attività destinate al benessere femminile, di prevenzione e cura durante la gestazione e nel post parto.

Tre le tipologie di iniziative a calendario: le passeggiate delle neomamme e mamme in attesa, lo yoga in gravidanza e due incontri informativi sul benessere sessuale.

La maternità povoca un ridimensionamento del tempo che le donne riescono a dedicare al proprio benessere fisico e mentale, in contrapposizione al tempo che investono nell’accudimento del neonato. Le proposte di questa progettazione sono pensate persostenere le neomamme nel riappropriarsi della propria fisicità con esperienze semplici, ma coinvolgenti, in condivisione con altre mamme e con professioniste.

Le passeggiate delle neomamme e delle mamme in attesa sono un momento di puro benessere, chiacchiere e confronto: una passeggiata tra le vie della tua città, per sostenersi e percorrere insieme il viaggio della maternità e della femminilità. Un martedì al mese, a partire dalle 10, su tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: il 5 novembre ad Alfonsine, il 3 dicembre a Bagnacavallo, il 14 gennaio a Bagnara di Romagna, il 4 febbraio a Cotignola, il 4 marzo a Conselice, l’8 aprile a Cotignola, il 6 maggio a Massa Lombarda, il 10 giugno a Sant’Agata sul Santerno (a Lugo si è svolta a inizio ottobre).

Il Centro per le famiglie organizza tre incontri di yoga in gravidanza dedicati alle mamme in attesa, curati da Claudia Mazzolani, insegnante qualificata di yoga e yoga pre e post parto. Questa attività favorisce la respirazione, la meditazione, l’ascolto di sé e del proprio corpo. La pratica è adatta a tutti i trimestri dell’attesa; sono previste tre mattine, nello specifico il 4, 8 e 11 novembre dalle 10 alle 11.30, nella sede del Centro per le famiglie, in viale Europa, 128 a Lugo.

È necessario portare con sé un tappetino da yoga e abbigliamento comodo.

Martedì 12 novembre alle 10 al Centro per le famiglie è inoltre in programma un incontro formativo e informativo sul benessere sessuale in gravidanza e nel post parto, a cura di Serena Pederzini, ostetrica del consultorio Ausl della Romagna. L’incontro sarà replicato l’11 marzo.

Tutte le attività sono gratuite. Le passeggiate e gli incontri formativi sono ad accesso libero, mentre per le pratiche di yoga è obbligatoria l’iscrizione. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il Centro per le famiglie ai numeri 366 6156306, oppure 0545 299397, o scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.