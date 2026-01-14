Sono aperti i bandi per effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2026-2027 per le scuole dell’infanzia gestite dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta, nello specifico, delle scuole d’infanzia comunali «Le Capanne» di Villanova di Bagnacavallo, «Capucci» di Lugo e «Pueris Sacrum» di Massa Lombarda. C’è tempo per iscriversi fino alle ore 20 di sabato 14 febbraio 2026.

Per il territorio lughese è nuovamente attivo il punto unico di iscrizione alle scuole dell’infanzia, sia statali che comunali: in questo modo le famiglie possono ricevere presso un unico sportello le informazioni sulle scuole dell’infanzia di proprio interesse (scuole dell’infanzia statali «Fondo Stiliano», «La Filastrocca», «Anna Maria Forbicini» di San Potito e la comunale «Capucci»), nonché essere agevolati nell’iscrizione alla scuola prescelta, indicando anche più opzioni.

In relazione al territorio di Massa Lombarda per l’a.e. 2026/2027, in funzione dell’istituzione di una nuova scuola dell’infanzia statale, si è definito in maniera straordinaria e transitoria il coordinamento delle iscrizioni in assenza di un punto unico di iscrizione con l’Istituo Comprensivo di Massa Lombarda.

Possono presentare domanda le famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2026 e anche le famiglie dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2027. Queste ultime richieste possono tuttavia essere accolte solo in subordine all’accoglimento dei bambini nati entro il 31 dicembre 2025 e alle condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 47577 del 26.11.2024.

È condizione di precedenza la residenza del bambino nel comune ove è ubicata la scuola dell’Infanzia. Le richieste di nuclei familiari di bambini non residenti nel comune potranno essere accolte previo esaurimento delle graduatorie dei residenti nel comune di ubicazione della scuola.

http://servizionline.labassaromagna.it/servizi-online/scuola ed è necessario avere un’utenza Spid o Cie. Le iscrizioni hanno validità per tutto il ciclo scolastico. Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente online collegandosi al sitoed è necessario avere un’utenza Spid o Cie. Le iscrizioni hanno validità per tutto il ciclo scolastico.

Gli sportelli sociali educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna forniscono supporto, anche telefonico e su appuntamento, per la presentazione della domanda on-line. Per iscriversi ai servizi è necessario essere in possesso delle credenziali Spid oppure Cie.