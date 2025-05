Otto giornate di incontri di approfondimento con grandi protagonisti della cultura, dell’arte e della letteratura nazionale e internazionale. È l’ultima parte di ScrittuRa Festival, la rassegna letteraria curata da Matteo Cavezzali che si concluderà nel territorio della Bassa Romagna con decine di incontri dal 20 al 29 maggio.

Martedì 20 è in programma il secondo evento del festival a Sant’Agata sul Santerno. Alle 21 in piazza Umberto I il giornalista e influencer Lorenzo Tosa presenterà Il treno della memoria (DeAgostini), un libro che racconta il viaggio di un diciottenne del Sud Italia che attraversa i cancelli di Auschwitz per la prima volta. Un’esperienza che lascia un segno profondo, trasformando per sempre il modo di guardare al passato e al presente.

Da mercoledì 21 maggio partiranno i numerosi appuntamenti di Lugo, città che ormai tradizionalmente è diventata un polo attrattivo per gli appassionati di letteratura che popolano il festival. Gli eventi lughesi sono tutti in programma tra la Rocca Estense e il Pavaglione, a partire dalla giornata del 21 maggio che alle 18 accoglierà in rocca l’attore e narratore Ascanio Celestini, che presenterà il libro Poveri cristi (Einaudi), un viaggio nelle periferie, tra vite dimenticate e umanità resistente. Alle 21 al Pavaglione arriverà invece Roberto Saviano con il suo L’amore mio non muore (Einaudi), dedicato alla vicenda di Rossella Casini, giovane donna coraggiosa, vittima della ’ndrangheta. Un racconto che parla di violenza, ma anche di amore e dignità, nel quale Saviano dà voce a chi spesso resta senza.

Giovedì 22 alle 18 in rocca Giuseppe Culicchia presenterà Uccidere un fascista (Mondadori), libro che racconta della morte, nel 1975, dello studente Sergio Ramelli, ucciso da alcuni militanti di Avanguardia Operaia. Alle 21 al PavaglioneDavide Longo immergerà il pubblico nel mistero con il romanzo giallo Il gioco della salamandra (Mondadori), sul quale lo scrittore dialogherà con gli studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo sui temi del confine tra realtà e percezione e sull’adolescenza.

Venerdì 23 alle 17 in rocca Marilù Oliva presenterà La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre (Solferino), esplorazione del Libro dei Libri attraverso lo sguardo delle sue figure femminili. Alle ore 18.00 Rosella Postorino presenterà il diario introspettivo Nei nervi e nel cuore. Memoriale del presente (Solferino). Alle 21.00, al Pavaglione interverrà la premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, che presenterà Perché l’italiano? (Einaudi), un’affascinante riflessione sulla nostra lingua e il suo potere di creare un legame profondo con l’identità personale.

Sabato 24 alle 18 in rocca Gianni Oliva rifletterà sull’ambiguo trionfalismo delle narrazioni storiche italiane attraverso il libro L’Italia sconfitta, ma vincitrice nella storia. Alle 21 al Pavaglione Amedeo Balbi racconterà Il cosmo in brevi lezioni (Bur), rispondendo alle domande più curiose sulla natura dell’universo.

Domenica 25 maggio alle 18 in rocca Antonella Lattanzi presenterà Capire il cuore altrui: Emma, Flaubert e altre ossessioni (Harper Collins), seguita alle 21 al Pavaglione da Guido Barbujani e il suo L’alba della storia (Laterza), un viaggio nel passato lontano dell’umanità.

Lunedì 26 maggio ScrittuRa Festival tornerà nel chiostro della biblioteca Taroni di Bagnacavallo, dove alle 18 Matteo Bussola presenterà La neve in fondo al mare (Einaudi), un libro che esplora la fragilità adolescenziale con rara delicatezza e dall’ottica del genitore.

La rassegna si concluderà giovedì 29 maggio alle 21 al teatro Binario di Cotignola, dove lo scrittore e semiologo Stefano Bartezzaghi presenterà Le parole fanno il solletico (Salani), un divertente gioco linguistico scritto a quattro mani con Daniel Pennac che esplora cosa succederebbe se i modi di dire diventassero improvvisamente veri.