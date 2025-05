Giunge al termine con una prova «su strada» il corso organizzato dalla Polizia locale della Bassa Romagna per gli studenti delle classi quinte delle scuole primarie del Comune di Lugo nell’anno scolastico 2024-2025.

Nella mattinata di giovedì 22 maggio gli alunni, circa duecento, affronteranno in bici uno alla volta un percorso cittadino a Lugo, dal parco del Tondo fino a piazza Baracca, passando dalla zona di via Poveromini. Agenti della PL e assistenti civici presidieranno il percorso per verificare l’apprendimento di quanto insegnato in classe durante l’anno scolastico.

Ciascuna classe ha infatti partecipato a un ciclo di educazione stradale fatto di una lezione frontale e una attività pratica in strada.

Una volta arrivati in piazza Baracca, per i ragazzi e le ragazze ci saranno giochi e una merenda offerta dalla Polizia locale.

L’iniziativa rientra nelle attività organizzate dalla Polizia locale della Bassa Romagna per l’educazione stradale, che oltre alle lezioni scolastiche include anche serate divulgative dedicate agli adulti.