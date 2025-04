Dal mese di aprile 2025 l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, come previsto dalla normativa nazionale, aderisce alla piattaforma ministeriale Send (servizio notifiche digitali) per la notifica dei verbali per le violazioni al codice della strada.

L’introduzione di questo servizio introduce delle novità: il ricevimento di una comunicazione a valore legale in sostituzione del verbale che potrà essere consultato attraverso i canali digitali, consentendo al cittadino di risparmiare sui costi di notifica.

Chi è munito di Pec registrata sulla piattaforma Inad (Indice nazionale dei domicili digitali), riceverà la comunicazione a valore legale per accedere al verbale tramite la propria casella di posta elettronica certificata. Per chi non ha l’abitudine di verificare frequentemente la propria casella Pec, si consiglia di attivare il servizio di notifica sulla mail tradizionale ogni volta che si riceve una Pec (servizio disponibile su tutte le piattaforme Pec).

Chi non ha una Pec registrata su Inad può registrarsi sulla piattaforma Send accedendo al sito web https://notifichedigitali.it e indicando a scelta uno o più recapiti (Pec, mail e/o numero di telefono).

Questi recapiti, saranno utilizzati dalla piattaforma per inviare una prima comunicazione a valore legale in caso di emissione di verbale per poterlo visualizzare e/o scaricare entro cinque giorni (scaduto il termine, si riceverà la comunicazione attraverso la tradizionale raccomandata). Una volta attivato, il servizio può anche essere collegato all’app IO. Attraverso la piattaforma Send è possibile delegare altre persone, fisiche o giuridiche, a consultare le notifiche online.

Chi non ha attivato Send e non possiede una Pec registrata su Inad riceverà la comunicazione a valore legale per poter accedere alla consultazione del verbale tramite la classica raccomandata, ma senza che vi sia contenuto il verbale di violazione del codice della strada che potrà essere visualizzato solo o tramite l’identità digitale Spid o Cie, o rivolgendosi ad un punto di ritiro convenzionato.

In tutti i casi, per poter accedere al verbale è necessario disporre di identità elettronica Spid o Cie. Chi non dispone di Spid o Cie può ritirare il verbale nei punti di ritiro convenzionati presso sei Caf del territorio dell’Unione, muniti dell’avviso ricevuto, di un documento di riconoscimento e del codice fiscale (il servizio di stampa ha un costo). I punti convenzionati sono la Uil ad Alfonsine; Uil a Bagnacavallo; Acli, Cgil, Cisl e Uil a Lugo.

Sul territorio della Bassa Romagna sono attivi gli sportelli Digitale facile, per fornire consulenza gratuita sull’utilizzo dei servizi pubblici digitali: per prenotare un appuntamento e ricevere aiuto, rivolgersi all’Urp del proprio Comune di residenza.